美空軍老舊的核武器指揮控制系統

一套使用了半世紀以上、指揮全世界最大核武庫的武器控制系統，終於進行了設備升級。2014年美國著名電視節目《60分鐘》曾報導過美空軍電腦使用過時的8英寸軟性磁片，讓這些控管美國全境核武訊息的磁片聲名大噪。此一難以置信的消息與一般人認為核武管制系統應該使用最先進科技元件的觀念大相逕庭，雖然如此，今年6月美空軍還是把核武指揮控制系統完成升級，改用「高度安全的固態數位存儲解決方案」的儲存裝置。

據《C4ISRNET》報導，美國國防部所屬戰略司令部的「戰略自動化命令控制系統」（Strategic Automated Command and Control System，SACCS），一直都使用1970年代開發、1976年上市的 IBM Series/1 電腦為主體，並且使用8吋軟碟作為資料傳輸。這個系統用於向核武部隊傳送、接收緊急行動訊息以及發射武器的指令，控管核武部隊的作戰能力，包括洲際彈道飛彈、核彈和為運載核武轟炸機及支援的空中加油機。

美國空軍戰略自動化命令控制系統（SACCS），一直都使用1970年代開發、1976年上市的 IBM Series/1 電腦，現在其零配件採購愈來愈難。（圖／美國空軍）

報導說，同一套電腦系統用了50年有些不可思議，但在現今的網路環境下，這套老舊系統反而有著意外的優勢：它使用完全定制的程式，且完全不與外界網路相連，因此非常安全。外界沒有任何通道可以進入，就算站在機器旁邊都不見得知道它要如何操作。

2016年5月美國政府問責署（GAO）發布資訊科技報告時，特別指出必須正視老舊的大型資訊系統的問題，其中有些被點名的老舊政府電腦系統，居然已經使用了56年。

奧福特空軍基地的595戰略中隊負責管理SACCS的羅西中校說：「我和別人開玩笑，說這是空軍最古老的IT系統。網路安全的問題已經到來，但是，你不能破解沒有IP位址的東西。這是一個非常獨特的系統，它很舊但非常好用。」

不過古老的系統零件愈來愈不易取得，新一代的技術人員也不懂如何維護這種古老電腦，像要直接在主機板上焊接電阻和電晶體，或是解讀系統裡各種奇怪的錯誤碼。美軍最後還是決定把它換掉，先是在2016 年列入預算，準備更新整套系統的資料存儲、連結介面、處理器、終端等設備。

現在空軍終於證實8吋軟碟機已經被替換成了「高度安全的固態數碼存儲解決方案」的消息，但美軍戰略指揮部也沒有說明其他部件的更新狀態。這重極端重要的系統不是隨插即用的，還是要經過嚴格的審核測試，確保不被侵入與控制，緊急時還要能保持正常運作。美國空軍希望新系統可以在各基地之間帶來更快和更大量的通訊交流處理能力，但目前這套系統中仍保留了IBM Series/1電腦，因為它的安全和可靠性還是不可缺少的，所以整套系統也並非完全的數位化。

(中時電子報)