民進黨廉政委員會今天召開例會，針對立委蘇震清疑涉誠美材公司掏空案進行討論，會中決議不予立案。此舉也代表蘇震清將具有被提名不分區立委的資格。

今天的會議，蘇震清也蒞會說明。會中委員會決議，依據現有資料及當面詢問當事人相關事項後，本案尚未符合民進黨廉政條例第2條所稱違反廉政行為，本次會議決議不予立案。惟未來如有新事證，仍可重新啟動相關機制與調查。

(工商 )