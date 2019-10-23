蘇震清疑涉掏空 民進黨廉政會決議不立案 22:182019/10/23 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委蘇震清。（翻攝蘇震清臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨廉政委員會今天召開例會，針對立委蘇震清疑涉誠美材公司掏空案進行討論，會中決議不予立案。此舉也代表蘇震清將具有被提名不分區立委的資格。 今天的會議，蘇震清也蒞會說明。會中委員會決議，依據現有資料及當面詢問當事人相關事項後，本案尚未符合民進黨廉政條例第2條所稱違反廉政行為，本次會議決議不予立案。惟未來如有新事證，仍可重新啟動相關機制與調查。 (工商 ) #決議 #廉政 #立案 #民進黨 #今天 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜致詞溫情喊話 台南人挺民進黨挺夠久了 20:352019/10/19 政治 羅文嘉酸民眾黨：推的又選不上 就是幫國民黨 16:002019/10/20 政治 拒陳同佳 蔡政府現原形 04:102019/10/21 論壇廣場 拒審陳同佳 蔡政府怕什麼？ 04:102019/10/21 論壇廣場 接觸不是投降 統一不是被統治 04:102019/10/21 時論廣場 蔡政府拒陳同佳引渡來台 宋瑋莉怒轟：無恥政客 17:182019/10/21 政治 拒收陳同佳 國民黨轟民進黨政治思維凌駕社會公義 18:252019/10/21 政治 拒絕香港嫌犯投案 國民黨：政治考量不妥 19:452019/10/21 政治 綠若踩底線 趙小卓：台獨意味戰爭 04:092019/10/22 焦點新聞 蘇貞昌的天良在哪 04:102019/10/23 時論廣場 政治熱門新聞 追查蔡論文門 彭文正闖LSE：保全竟驚爆... - 政治 香港反送中蔡掀風波 港媒驚訝：台選情可能翻轉！ - 政治 再度公布對決陳明文民調 林國慶這兩處狂輸 - 政治 台灣最迫切危機出現？彭文正怒指這人！ - 政治 阿扁大讚韓國瑜？做到這16字就能選贏！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。