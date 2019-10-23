世界球后戴資穎挾著丹麥羽球公開賽2連霸的氣勢，前往花都巴黎挑戰法國羽球公開賽，今年晚間10點左右迎來第一輪賽事，首局小戴只花10分鐘就以21比7輕鬆拿下。

原本戴資穎法國站第一輪對手是馬來西亞吳堇溦，不過吳堇溦因為動腸胃手術休養中，由德國華裔選手李怡逢遞補，李怡逢目前世界排名第41，生涯首度遭遇戴資穎，首局「魔法小戴」就大展身手，開賽3比0給對手下馬威，且迅速取得11比3絕對優勢，以14分之差先馳得點。

(中時電子報)