政府若同意讓陳同佳來台，警方將會陪同搭機，將他逮捕歸案。（本報系資料照）

陸委會昨天發函給港府，要求港府同意我方派檢警赴港押解陳同佳回台，刑事局也去函給香港警務處請求協助，並在晚間立即派員赴港待命。不過，陸委會的說法隨即遭港府打臉，指我方在港無執法權，認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。

據了解，港府的回應、港警已讀不回都是意料中事，因為我方也不會同意他國警察在台抓人。但在陸委會操盤、各部會屢下指導棋下，令赴港官警根本無法單純以警察對警察的模式，與港警進行協商溝通。

不過，內政部從原本揚言拒絕核發陳來台簽證、登機證的說法，現出現髮夾彎改稱沒有拒絕陳入境。原本到大陸遼寧參加兩岸四地警學研討會的刑事局長黃明昭，23日晚間也已提前返台坐鎮。

警方低調表示，若高層願修改「劇本」同意陳來台投案，目前在港待命的官警就可與港警溝通，安排與陳在香港機場「不期而遇」。

警方說，若幹員陪同陳搭乘國籍航空來台，即可在機上將陳逮捕，如果是搭他國航空器，待飛抵桃園機場，陳一踏入空橋就可以將他逮捕解送士檢歸案。台港若順利化解爭執，預料陳應該在這幾天就會來台投案，否則夜長夢多，誰也難保陳日後不會反悔不願來台，到時問題將變得更為棘手，政府也將更難堪。

(中時 )