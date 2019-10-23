華語未來題材影集《2049》今開鏡，北影影后李亦捷及邵雨薇、莫允雯、林柏宏、林子熙、陳漢典及資深演員劉瑞琪、尹昭德出席。陳漢典、李亦捷在喜劇題材的「幸福話術」單元飾演夫妻，該單元將赴越南拍攝，同時找來當紅越南男星Henry Lu客串。李亦捷表示：「漢典認真正經時，反而覺得滑稽好笑，很擔心會笑場，也期待導演會如何讓我們調整到同一個頻率。」 陳漢典面對這次的題材挑戰：「以往常常拍表演比較誇張的喜劇，這次的笑點產生是來自於兩性溝通之間自然的落差，不是故意要搞笑。」

《幸福話術》演員群，王真琳（左起）、李亦捷、陳漢典。

《2049》第一系列有三個單元，分別是「完美預測」、「刺蝟法則」、「幸福話術」，主要故事製作人表示必須暫時保密，不過，幾位主角都在戲中經歷全新挑戰。林柏宏與邵雨薇透露，劇中飾演甫獲新生兒的新手爸媽，過去曾飾演孕婦的邵雨薇，本次挑戰新手媽媽，與可愛小嬰兒有多場對手戲直呼太可愛，試戲時不斷背小嬰兒的笑容融化。

林柏宏（左起）、邵雨薇、王為。

兩人第一次合作就演夫妻，林柏宏說：「劇情包含極限運動元素，開拍前做了很多練習，所以現在我們是生死與共的夥伴，在極限運動的環境中會覺得那是我們的兩人世界。」

《刺蝟法則》單元也充滿火花，有莫允雯與林子熙演出對手戲，金鐘資深演員劉瑞琪則有突破性演出。劇中也會有虛擬實境的技術，談到未來的想像，莫允雯表示「第一次挑戰未來題材，一切都很天馬行空，這次導演設計了許多未來道具與特殊造型，因為沒有人到過2049年，令人期待」。

林子熙（左）、莫允雯。

面對台灣少見的未來題材，今年輔以《我們與惡的距離》獲金鐘最佳戲劇的製作人湯昇榮表示：「這個題材構思到籌備將近5年，故事核心是以未來題材反映我們對於過去、現在以及邁向未來世界的人性與心靈探索，難度很高，是個全新挑戰，我們將持續耕耘這一個系列故事，以IP開發的角度發展下去。」

湯昇榮也表示：「並不願意以科幻片的方向來想像這齣戲，我們未來30年後的生活，不可能會像科幻電影那樣，這齣戲會用比較可能性高的方法來呈現未來，主要集結台灣幾位未來扛霸子的年輕演員，共同迎向國際的市場，也是這齣戲的重要目的。」

新戲開鏡。

首次執導未來題材的許立達導演表示：「未來題材在台灣拍攝環境難度極高，期待2049能夠創造一個不一樣的世界。從劇本到籌備，做了很多功課，其實科技很進步，但人類還是很原始，科技始終還是在解決一些人類很原始問題。」主創團隊更尋求科學專家、趨勢專家進行田調、學習，同時工研院、資策會創新應用研究所也協助邀集多間科技廠商，共同發想對2049年的未來世界想像。圖/瀚草影視提供

新戲開鏡。

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