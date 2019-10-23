愛做菜的時尚媽咪殷悅（Melody）23日出席餐瓷品牌上市記者會，她笑說，老公娶到她不知道是上輩子燒了幾柱好香，因為她真的是有求必應的老婆，「而且我老公現在有個絕招，我已經被騙了十幾年了，他都會說老婆『妳都做得太好了』，會先稱讚我，比如說裝潢新家，其實我們是有分工的，但他會說我的審美觀比較好、讓我決定傢俱，技巧性地把事情丟給我」。

Melody出席活動分享下廚經驗。（STARFiSH星予公關提供）

她說，可能也是因為摩羯座對自己要求很高，她只要看到老公稍微皺眉頭就會覺得怎麼了，看到老公覺得她做的料理好吃，就會很有成就感，「有一次我在煎一顆蛋，他說他要荷包蛋，於是他站在我背後像背後靈一樣，看著我煎，一直指示我，蛋要不要翻面、要不要戳個洞，於是我就說『我不煎了你自己做，當你不知道我喜歡吃什麼，就不要指使我』，他就不敢再回嘴」。

她說自己非常熱愛料理，覺得是療癒的過程，外婆是她拜師學藝的大廚，一桌山珍海味根本難不倒她，而她除了熱愛廚藝料理，更重視餐桌上的擺盤，喜歡買鍋碗瓢盆，讓心情有不同風格，尤其最近剛好新家在裝潢，對家飾擺設等細節更是花了很多時間選購。但她也自曝現在有選擇障礙，買東西都很難抉擇，常常到國外失心瘋，她剛從倫敦買了很多枕頭，也在LA買了兩張床邊桌，還必須海運回台灣，她笑說家裡的空間永遠不夠用，接下來她要學會做精準的選擇。

Melody出席活動分享下廚經驗。（STARFiSH星予公關提供）

(中時 )