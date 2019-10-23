2007諾貝爾和平獎得主莫漢．芒納星河教授（Prof Mohan Munasinghe）近日受邀到台灣參加一項能源論壇，23日晚間他也應邀參加「華人公益節」企業家晚宴，今年榮獲第2屆「華人公益金傳獎」、來自台中的「品瑞國際事業有限公司」受邀與會，也受到莫漢肯定與推薦，品瑞執行長許品心表示：「期許台灣企業有機會躍上國際舞台！」和諾貝爾和平獎得主一起致力關懷弱勢、為公益奉獻。
莫漢與美國前副總統高爾於2007年共同榮獲諾貝爾獎，「中華工商經貿科技發展協會」為協助企業「公益企業品牌形象」的建立，23日特別舉辦「華人公益節」企業家晚宴，邀請到莫漢出席和與會的企業家共同論壇及圓桌餐敘，也請他協助推介台灣得獎企業企業品牌露出，以彰顯台灣企業注重企業永續品牌經營及社會公益的努力。
品瑞國際事業有限公司(TigerWhale)成立五年來，長年投入公益，幫助偏鄉學子、無依老憨兒、參與助養育幼院計劃、送毛毯、以及捐555包米給大台中各地清寒家庭與邊緣戶、捐救護車、幫助更多藥癮者順利復歸社會和重返職場。2019年榮獲第2屆「華人公益金傳獎」表揚與公益大使贈勳。
品瑞國際執行長受邀參與「華人公益節」企業家晚宴，和諾貝爾和平獎得主莫漢同桌論壇，並與莫漢合影，她也期許，透過諾貝爾得主推介，讓更多深耕公益的企業躍上國際舞台，也希望更多國家都能看見並體驗品瑞PINRAY商用頂極健身器材。
(中時 )
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