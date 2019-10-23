在「華人公益節」企業家晚宴中台北大學國際企業研究所協士涂登才博士與中華工商經貿科技發展協會副會長洪伶玲（中）公開授證「品瑞國際事業有限公司」執行長許品心（右）榮任「中華工商經貿科技發展協會」名譽理事。（馮惠宜攝）

2007諾貝爾和平獎得主莫漢．芒納星河教授（Prof Mohan Munasinghe）近日受邀到台灣參加一項能源論壇，23日晚間他也應邀參加「華人公益節」企業家晚宴，今年榮獲第2屆「華人公益金傳獎」、來自台中的「品瑞國際事業有限公司」受邀與會，也受到莫漢肯定與推薦，品瑞執行長許品心表示：「期許台灣企業有機會躍上國際舞台！」和諾貝爾和平獎得主一起致力關懷弱勢、為公益奉獻。

莫漢與美國前副總統高爾於2007年共同榮獲諾貝爾獎，「中華工商經貿科技發展協會」為協助企業「公益企業品牌形象」的建立，23日特別舉辦「華人公益節」企業家晚宴，邀請到莫漢出席和與會的企業家共同論壇及圓桌餐敘，也請他協助推介台灣得獎企業企業品牌露出，以彰顯台灣企業注重企業永續品牌經營及社會公益的努力。

品瑞國際事業有限公司(TigerWhale)成立五年來，長年投入公益，幫助偏鄉學子、無依老憨兒、參與助養育幼院計劃、送毛毯、以及捐555包米給大台中各地清寒家庭與邊緣戶、捐救護車、幫助更多藥癮者順利復歸社會和重返職場。2019年榮獲第2屆「華人公益金傳獎」表揚與公益大使贈勳。

品瑞國際執行長受邀參與「華人公益節」企業家晚宴，和諾貝爾和平獎得主莫漢同桌論壇，並與莫漢合影，她也期許，透過諾貝爾得主推介，讓更多深耕公益的企業躍上國際舞台，也希望更多國家都能看見並體驗品瑞PINRAY商用頂極健身器材。

(中時 )