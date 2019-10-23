美國國防承包商雷神公司(Raytheon)宣布，本月初已經向美國空軍交付了第一套高能雷射反無人機系統，這種雷射武器僅需幾秒就可摧毀四軸飛行器。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，近年來，美國國防部評估定向能量武器((通常稱為雷射)作為傳統火力的一種經濟實惠替代品，以防止敵方的無人機偵察或是瞄準地面部隊，經過多年的實驗後，雷射武器的表現相當不錯，因此美國空軍與雷神公司簽約，訂購可安裝在輕量車輛上的反無人機雷射砲。

雷神公司的高能雷射砲是源自該公司的「多光譜瞄準系統」，它原先是一種光電/紅外線感應器可以檢測、識別和追蹤來路不明的無人機。一旦確定目標，該系統即可發射高能雷射，在幾秒鐘內燒毀它。

Raytheon's High-Energy Laser Weapon System Counters UAS Threats

雷神公司太空與機載系統公司總裁羅伊‧阿茲維多(Roy Azevedo)說：「五年前，很少有人擔心無人機的威脅，但是現在，無人機成了主要的襲擊或入侵的武器。美國空軍看到了這種情況，要求我們以現有技術開發反無人機雷射砲，於是我們在不到24個月的時間，就將雷射砲從圖紙到實際成品。」

雷神公司的高能雷射砲安裝在一輛小型全地形車上，可以利用標準220伏特的插座，進行一次充電，前說過，雷射砲本身是精準的光電/紅外線感應器，因此它也可以提供情報，監視和偵察功能。

由於雷神公司的雷射砲很小，因此它的部署相當容易，可以安裝在商業機場、軍事基地，或者是體育場館等，不希望遇到無人機的環境，它都能夠良好勝任。

(中時電子報)