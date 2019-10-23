名嘴吳子嘉2017年於政論節目《新台灣加油》上，指時任高雄副市長許立明兼任高雄銀行常務董事期間，主導高銀放貸及包庇慶富等不法情事，事後遭許立明提告妨害名譽，求償300萬元，高雄地院一審5月判吳子嘉敗訴，應賠償許立明35萬元。吳子嘉不服上訴，高雄高分院23日駁回上訴，維持原判。

判決指出，吳子嘉2017年11月8日時，在三立新聞台政論節目《新台灣加油》上公然指證，許立明兼任高雄銀行常務董事時，主導高銀放貸及包庇慶富公司讓高銀不收回債權。許立明一審時強調，他只是高雄銀行常務董事，從未就慶富公司於高雄銀行之核貸有任何指示，更無主導不收回債權等事。

許立明認為，吳子嘉不經查證的言論，已嚴重毀損他的人格及社會評價，嚴重貶抑他的名譽，怒告吳子嘉妨害名譽，求償300萬元精神撫慰金，並在四大報登報道歉。一審法官認為，沒有事證可證明許立明主導高銀放貸，吳子嘉也提不出相關事證，但其說法足以造成外界誤認許立明和慶富公司有不法往來，判吳子嘉需賠償許立明35萬元。

吳子嘉不服上訴，23日卻遭高雄高分院駁回，維持一審原判，全案可再上訴。

(中時 )