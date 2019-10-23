賴慧如加入八點檔。

賴慧如加入八點檔。

賴慧如加入八點檔。

歌手出身的賴慧如加入民視八點檔《多情城市》，劇中飾演傅子純的初戀情人「江慧君」。首次演出八點檔，賴慧如表示心情興奮，因為第一次接觸戲劇演出是校園喜劇《我的老師叫小賀》，也從中培養出對表演興趣，這次受邀演出《多情》，她特地找導演老公一起做功課，甚至拿到劇本後就在家和他不斷對詞，讓她開心說「有老公支持拍戲，真的很幸福」。

賴慧如表示，這次角色上有非常大突破，除了第一次棚內的4機作業，還要克服心理障礙從年輕演到老，她不斷跟同劇演員請益，拍戲第一天就覺得大家非常親切，也不會因為她是中間加入的演員有所隔閡，甚至對戲的演員王燦、傅子純還會利用梳化空檔陪她一起對詞，讓她安心不少。

許多演員看到劇本台詞要轉化成台語都有些吃力，對於賴慧如來說反而駕輕就熟，她表示，因為從小是奶奶帶大，很感謝小時候的成長過程，奶奶就不斷跟她講台語，讓她在台語戲劇表現上，語言不是難題。這次角色是心機女，她說很多人可能很怕演反派，但她覺得反派更讓觀眾有記憶點，如果能引起觀眾討論也算成功。

(中時 )