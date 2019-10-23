日本第1夫人，日本首相安倍晉三的妻子安倍昭惠在「即位禮正殿之儀」上穿的洋裝太不合禮節，觀禮的要人大家都穿正式禮服，只有昭惠夫人的穿著特別突兀。她身穿露膝蓋的乳白色短洋裝，手肘下開的大大喇叭袖像個吊鐘，有個性的服裝配上珍珠項鍊和高跟鞋。推特等社群網站上痛批她不會看場合，違反服裝禮節。

《女性自身》雜誌電子版、《每日新聞》等日媒報導，通常出席這樣的儀式，女性大多穿和服或西式長禮服等，要將膝蓋完全蓋住。實際上，22日參加「即位禮正殿之儀」的女性大多穿和服或完全蓋住膝蓋的洋裝。

安倍昭惠與歷代首相一起坐在最前排觀禮，她坐在椅子上膝蓋完全露出來，她的姿態經由衛星電波擴散到全日本、全世界，日本電視上一轉播，推特上立刻罵聲不斷。

有網友說，「穿得好像去參加婚禮的2次會一樣，真懷疑自己有沒有看錯！」、「完全無視服裝禮節，周圍的國賓內心該如何想？」、「昭惠夫人的禮服不合時宜」等。每日新聞則指出，她從手肘下開的那大大的喇叭袖形狀很獨特，像個吊鐘。

(中時電子報)