備戰世界12強棒球賽的中華隊幾乎已經全員到齊，進入集訓階段，並於今（23）日舉行開訓儀式，中職會長吳志揚並親自致贈10萬元加菜金，體育署長高俊雄也出席開訓儀式。中職再次接下國家隊組訓任務，強調是以奧運的最高規格做後勤準備，組成最堅強的後勤團隊協助中華隊。

開訓儀式中吳志揚一一介紹後勤團隊，比賽訓練期間將由聯新國際醫療集團的醫生隨隊，專長為運動傷害的林頌凱醫師曾多次擔任中華奧會及亞運等國際賽事的隊醫，無論經驗及醫術都是國內首屈一指的專家。而短期賽事也考驗選手心理層面的韌性，中職特別邀請台師大運動與休閒學院季力康院長率隊，照顧選手心理健康。

8位來自職業球團的防護員與具備大聯盟防護經驗的李恆儒教授，一同提供完善的運動防護照顧。國體大也提供運動科學相關協助，讓每位選手都能調整至最佳狀態。聯盟則進行任務編組，由26名工作人員組成後勤支援團隊，服務每位教練、選手。

此外，面對12強賽，中華隊除了每日練球行程，也將在桃園球場舉辦自辦熱身賽。包括25日18:30對戰新北市隊，28日18:30則對味全龍隊，兩場熱身賽皆開放球迷免費進場，不進行轉播。

接下來11月2日、3日將分別與古巴、澳洲進行官辦熱身賽。11月5日至7日則與波多黎各、委內瑞拉及日本進行B組預賽，若取得前2名便可前進日本，參加超級循環賽、甚至決賽。

(中時電子報)