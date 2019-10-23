文化大學新聞系主任胡幼偉連日觀察總統參選人韓國瑜下鄉行程，胡幼偉說，這兩三天看下來，發現韓國瑜總統味愈來愈濃，這將使蔡總統在台灣基層失去生存空間。

胡幼偉說，他看韓的動向，看得比較細。這兩三天看下來。有以下發現，首先，韓面對庶民談問題時的自信心愈來愈強了。才走到嘉義，韓已經可以歸納整理出庶民面對的一些關鍵共同問題，並且能夠講出庶民沒有想到的解決問題方法。這樣很好，他一直建議，跟庶民談話，韓一定要展現做總統的高瞻遠矚，這樣才能讓大家對他的治國能力有信心。而他覺得，韓的「總統味」已經愈來愈濃，這是非常好的現象。

其次，胡幼偉提及，因為基層庶民已經太久沒跟總統對話，因此，現在看到韓來訪，都很自然地就認定他是唯一會關心庶民、跟庶民互動的總統級政治人物。

胡幼偉形容，庶民對韓講話時，常常一開口就說：希望「韓總統」幫我們解決什麼什麼的問題。不要小看這個「韓總統」的稱呼，這不是客氣話，是已經把他當做是總統，在跟他反映實際問題了！於是，這樣全省走下來，當愈來愈少人稱他「韓市長」；大家都稱他為「韓總統」後，明年選舉日投票給韓，就成為最順理成章的事情了！

胡幼偉說，對基層庶民來講，「韓總統」這三個字的意思，就是「那個會幫我們解決問題的人」；「韓總統」這三個字已經變成通關密語，意謂著「能解決問題」！當「韓總統」的稱呼開始在庶民中定型後，民進黨的蔡英文就在台灣基層失去生存空間了。

(中時 )