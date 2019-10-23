王燦（右二）。民視提供

《月夜情愁》。民視提供

陳竹昇（左）。民視提供

《月夜情愁》。民視提供

《月夜情愁》。民視提供

《月夜情愁》。民視提供

《月夜情愁》。民視提供

唐美雲歌仔戲《月夜情愁》是2018年國立傳統藝術中心第一屆「臺灣戲曲藝術節」的旗艦大戲，由邱坤良教授擔任編導，邀各方金獎演員與高雄市國樂團聯手，當年度首演兩週座無虛席、佳評如潮。

《月夜情愁》不只故事情節精采，在表演手法上更翻新突破，擔任製作人的唐美雲表示，當知道演員每一位都排除萬難加入演出，心中有滿滿的感激。她進一步表示「這個戲是非常豐富的一個跨界的演出，從北管、歌仔戲聽到南管，而且還有類似音樂劇的氛圍、舞臺劇的元素、重量級的演員，再加上與高雄市國樂團的合作，借重林天吉老師的指揮才華，所以這應該是近代以來第一次歌仔戲團以舞臺劇形式呈現1930-1950年代臺灣歌仔戲班的故事，絕對是史詩一般的好戲」。

蔡振南依去年練唱北管的經驗，加上睡前一定要聽幾次才肯罷休的經驗來看，再次回到劇團，他讓編導及執導驚豔不已，直誇「南哥的Key比預期還高，真的太厲害了」，要大家趕快買票驗收他的成果。劇中與蔡振南車拼的大老，同時也是綠光劇團團長羅北安，趁機向中南部支持綠光劇團的觀眾喊話，支持他的人要趕快買票，用行動力挺。

陳竹昇說，很怕自己出狀況，因為每一次看到羅北安跟蔡振南用北管音樂在battle， 自己都會看得太入迷，忘記要出場。自嘲在舞台劇是菜鳥的王燦，笑說看到去年的影片，覺得自己真的很像在朗讀，經過1年的學習，感謝吳定謙導演協助他在表演上做調整，讓他直說有這個演出機會來學習，會好好努力。

今年原班人馬將於10月24日至27日在國家戲劇院經典再現，一連4場，場場幾乎售罄。編導邱坤良說，看歌仔戲同樣的題材都有不一樣的火花，每一次來看都有新感受，執行導演吳定謙說這一齣戲劇也有時下流行的黑道大哥火拼場面，只是劇中的羅北安及蔡振南用歌仔戲當子彈來互尬，每一次看演員飆戲都有新的感受。

(中時 )