通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

藝人小禎和李進良婚後分居多年，今（23）日女方爆出疑似和「壁紙小開」丁春霆同居，事後她即鬆口認了與李進良簽字離婚，終於結束這段12年婚姻，而通靈大師江嘉葉看兩人緣分，則透露他們前世今生都有很深的緣分，可惜都是妹有意郎無情。

江嘉葉通靈觀出，小禎與李進良前世是相識很熟、宛如哥兒們的朋友，兩人各有婚姻，兩對夫妻常相聚一起吃飯、旅遊，感情非常親密，但小禎似乎對李進良情有獨鍾，對他的感情漸漸由友誼轉變為情意，幾次私下邀請李進良單獨見面，剛開始李進良以為小禎有什麼事需要他幫忙，便答應見面，但每次見面小禎都會提起自己和丈夫不是很契合，相處不愉快，更會有意無意掉淚傷心地靠在李進良肩、握著李進良的手，並用曖昧的眼神撩他，不過，李進良對小禎真的只有朋友感情，他雖然驚訝小禎的情感，但不佔對方便宜，常理智安撫她、送她回家，也沒張揚此事，讓小禎更加深對他的情意，內心常祈求下輩子能與他成為夫妻。

江嘉葉表示，這一世兩人因各種機緣成為夫妻，但還是郎無心妹有情，李進良對小禎依然是兄妹情大於夫妻情。十幾年來，小禎一直活在與人共擁有一夫的日子，該掉的眼淚也都流乾了，勇敢面對這段婚姻的各種打擊，受到大家支持，只是小禎婚姻宮有煞心，較難得到好姻緣，最後提醒小禎千萬別被愛情衝昏頭，挑一個穩重有耐心愛她的男人最為適合！

(中時電子報)