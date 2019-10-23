最近棒球圈最紅的不是別人，就是「火球男」劉致榮，昨天甫加入中華隊，前旅美名將王建民就一再被媒體問到有關這位年輕新秀的問題。

王建民目前擔任中華隊牛棚教練，聽到劉致榮想向學下沉球，建仔表示，劉致榮的球速快、有尾勁，其實專精一樣球路就好，不一定非要學下沉球不可。當年建仔自己也是靠著招牌的下沉球打遍各隊，連續兩年拿下19勝。

而劉致榮在短短9個月內就能把球速從147公里增加到158公里，王建民也感到驚訝！因為很少有人能在幾個月內增快這麼多，這確實很罕見。建仔說，從電視上看劉致榮投球，可發現其協調性好，動作輕鬆、速度又快，身體素質相當好。

劉致榮日前幫中華隊在亞錦賽擊敗日本隊奪冠，自己也獲選大會MVP，並被選進12強賽中華隊，以20歲之齡成為全隊最年輕球員。王建民今天是第一次看到這個年輕人，建仔說，練球首日劉致榮只有接傳球，還未進牛棚，狀況要等看過實戰再說。

(中時電子報)