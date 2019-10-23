各媒體對世界最快速度戰鬥機的數據略有不同

冷戰時期美蘇武器競賽驅動下，研發出許多高速飛行器，其中包括數款速度非常高的戰鬥機。這些戰機有些已經退役且不再生產，但仍有數款仍與最新的5代戰機並列在全球現役10款最高速戰鬥機之列。10款最高速戰機中俄羅斯佔的數量最多，美國其次，法國、歐洲各一款入榜，中國大陸則以其5代戰機殲-20首次進入排行。

據《騰訊軍事》報導，目前世界上速度最快的戰鬥機當屬前蘇聯時期製造的米格-25狐蝠(Foxbat)戰鬥偵察機，在兩台R-15-B300渦輪發動機的推送，米格-25的極限飛行速度可達3.2馬赫（3470公里/小時）。不過，當時這架創紀錄的米格-25飛出這個速度時是為了逃命，降落時它兩台發動機已經全部報廢。後來蘇聯空軍要求飛行員在駕駛米格-25戰鬥機時的最高飛行速度不能超過2.8馬赫。

現役戰機速度排名第2的是美國YF-12A攔截機，它是在A-12牛車(Oxcart)高速偵察機的基礎上進行研發而成，能夠攜帶GAR-9空對空導彈，最高速度3.2馬赫，在1965年的測試中曾飛出時速3331.5公里的記錄。YF-12A完成測試後發動機並沒有損傷，所以這個速度記錄比米格-25戰鬥機速度記錄有更實際的意義。

中國大陸自製的殲-20首次進入最高速戰機Top10排行榜。（圖／中共空軍）

第3名是美國F-15鷹式戰鬥機，其最大速度為時速3050公里，已超過2.5馬赫。但由於F-15具有非常優異的機動性，其高速特性反而經常被忽略。

第4名是中國大陸的殲-20戰鬥機，雖然殲20的許多參數都未正式公布，但殲-20的設計就是以高速為主性能，據目前官媒公布的訊息推測其速度將不低於2.5馬赫，可能是速度最快的第5代戰鬥機。《人民日報》的視頻曾罕見披露，殲-20可在1分鐘內戰鬥巡航52公里，相當於最高速度2.45馬赫。

第5名是俄羅斯的蘇-35戰鬥機，這款源自蘇-27系列的最新戰鬥機得益於翼身融合的升力體結構和兩台性能出眾的AL-31F型渦扇發動機，到了蘇-35更上一層樓，最大速度可達2.35馬赫。

第6名是俄羅斯的米格-29戰鬥機，最大速度超過2.3馬赫，相當於時速2817公里。

美國F-22以隱形、機動性與態勢感知能力為主要性能，最高速度排名並不高，較中共殲-20略低。(圖／美國空軍）

第7名是美國F-22猛禽戰鬥機，它是世界上第一款第5代戰鬥機，除具有隱形性能、靈敏性、精確度和態勢感知能力結合，還能夠超音速巡航，最大時速超過2700公里/小時，約為2.25馬赫。

第8名是法國幻象-2000戰鬥機，它是單發三角翼多用途戰鬥機，也是法國首款4代戰鬥機=, 最大速度超過2.2馬赫，約為時速2695公里。

第9名是俄羅斯的5代機蘇-57，其研發過程爭議不少，目前俄羅斯正積極對外推銷，蘇-57的最大速度為時速2600公里，大約2.12馬赫。

第10名是歐洲EF2000颱風(Typhoon)戰機，最高時速2510公里，大約為2.05馬赫。它是歐洲多國聯合開發的雙發多用途戰鬥機，其設計強調高速截擊性能，2台大推力發動機在不開後燃器時也能短時間超音速巡航。

另外大陸的國產殲-10戰鬥機也被認為最高速度超過2馬赫或甚至2.2馬赫，但數據未獲官方證實，因此只能在排行榜外徘徊。另外曾被陸媒提及還有殲-8F戰鬥機，其最大速度也不低於2馬赫。

其餘的4代戰鬥機如F-18E/F，F-16等，或4.5代的法國陣風(Rafale)戰鬥機，最大速度都不超過2馬赫，這些戰機不再求快，更注重戰鬥機的低空、低速飛行性能，如F-16戰鬥機的最大速度1.7馬赫左右。

(中時電子報)