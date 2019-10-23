傳前新北市長朱立倫近日要再度啟程赴美，今被國民黨中常會開除黨籍的草協聯盟發起人李正皓直言，朱立倫若現在去美國，下一次戰犯就是他了。

朱立倫赴美，美方是為了解藍營可能的後續發展嗎？李正皓在政論節目《台灣最前線》指出，對美國來說，2020這一局已經結束了，所以美國一定會想知道2020國民黨的局勢會是怎樣？朱立倫會是他們觀察的重點，對他們來說，朱立倫跟美方的互動以及長期的互信，其實也比較多，所以這件事大家不用討論太多，朱立倫也不用急著現在去惹一身腥。坦白說，朱若現在去美國，下一次戰犯就是他了。

李正皓表示，現在國民黨為何要對他和鄭佩芬開鍘，其實就是在找戰犯。他們想要找一個為什麼韓國瑜會輸的理由，而不是他們真的講了什麼話，因為黨講他用不實研論造謠汙衊韓，這是很重的指控，不實言論是可供檢驗的事實，從過去到現在，他評論有他的角度，而角度是基於他的客觀判斷而來，這跟言論沒有關係。比如他都沒談過韓國瑜的小三、農舍等，所以為什麼要開鍘他和鄭佩芬，講白了，就是在找戰犯。最後總要有幾個原因一起羅列出來為什麼輸，可能是他或鄭，因為黨內同志有人扯韓後腿，所以這是原因之一。

李正皓點出，但問題是國民黨沒想到的是，他這些建議是不是反而把藍營的年輕人納了更多的票進來，因他把藍營年輕人想要講而沒有講的話，講出來了，韓聽了這些建議，是不是對他的選情反而會更好，而不是一味定義不實言論。

李正皓強調，他早就建議韓國瑜不要離開高雄市，在市議會備詢，結果他離開高雄之後，越走民調有越上升嗎？越走民調反而越掉，因為韓每一天在市議會都失血，失血到同黨議員要質疑醫美元年的時候，韓都沒辦法套招；若這時韓國瑜在市議會，至少同黨議員質疑這議題時，可以套招 ，韓就可以有一套說詞，把它說清楚，他早就提醒韓國瑜了，但韓不做。若把這些提醒列為不實言論、造謠汙衊的話，最後結果就會有更多藍營年輕人對黨失望，對韓選情是好是壞？如果是壞 ，怎會把他當戰犯呢？所以從整件事看來，他認為，國民黨對韓國瑜大概就是由著他去。

(中時電子報)