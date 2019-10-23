108年台北市中正盃足球錦標賽少年(國小)組比賽結果出爐，承辦單位台北市體育總會足球協會宣布，為期9天的比賽，今年少年組多達23支、來自北市各國小組成的隊伍參賽，最後由去年獲得亞軍的士東國小足球校隊奪冠，龍安、石牌國小則分居亞軍與季軍，公館國小則拿下第四名。

由於比賽場次眾多，士東國小足球校隊總教練王吉成形容，「打進四強大家都筋疲力竭，撐到最後才能贏得冠軍」!

王吉成進一步分析，士東國小這次能奪冠，除了鬥志高昂外，最重要的是「團隊合作」，不論後衛、中場、前鋒或是守門，每個角色都發揮得淋漓盡致，17名參賽球員有輪番上陣的機會，在分工合作下，確實執行教練安排的戰術、技巧，把握每個進球機會，是順利晉級的最大關鍵。

整體來看，王吉成指出，今年四強隊伍實力差異不大，顯現各隊累積一定的基礎水準，由於參賽隊伍眾多，四強仍得一路過關斬將，過程激烈、刺激，如季軍的石牌國小有幾位球員，個人能力頗有看頭。

若不論比賽輸贏結果，王吉成認為，士東國小球員在台上、台下，彼此為對方加油打氣的團隊氛圍，是很值得稱許，團隊氛圍好是讓球隊朝正向發展邁進的動力。

台北市中正盃足球錦標賽是由台北市政府體育局主辦、台北市體育總會足球協會承辦，大同公司、大同大學等為協辦單位，一年一度的錦標賽分為少年組、青少年組、青年組以及社會組，今年總計有47個學校及單位報名，目的是提倡足球運動、促進身心健康；少年組比賽結果最早出爐，其他組別則要到10月28日才能得知結果。

台北市體育總會足球協會表示，今年國小報名狀況是歷年來最踴躍的一次，台北市總計有23所小學參賽，顯示足球風氣盛行、從小紮根，對提升基層足球運動水準有幫助。

(中時 )