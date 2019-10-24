在人口大國的大陸，十對夫妻當中，就有一到兩對承受不孕的痛苦, 北京大學第三醫院院長 中國工程院院士喬杰認為現在每年大概有100萬的出生缺陷兒的出生。因此生育健康，關乎人類福祉。從“出生缺陷”到不孕不育，這是大陸須要克服的生育難題。1988年 中國大陸首例試管嬰兒誕生，013年，來自中國北京大學的科研團隊成功構建了世界首張女性個人遺傳圖譜，並成功實現臨床運用，對出生缺陷的防治有了重要突破。並且把過去不能診斷的100多種遺傳病都能夠診斷。

大陸如何在生命科學領域 克服生育難題

目前整體的基因篩查的技術，可以讓人類的生活發生了重要的改變，比如說對癌症的預防，診斷，靶向治療等等，出生缺陷非常複雜，不是僅僅篩查目前所能篩的三對染色體就可以解決的。到現在為止人類生殖所面臨的問題更為複雜，特別是我們生活方式的改變，生育年齡的增長後移，環境的污染等等，導致不孕的發生率高，流產的發生率高，出生缺陷的發生率高，那這個“三高”確實對我們人類生命的繁衍，人類的生殖健康會造成重大的影響。

大陸如何在生命科學領域 克服生育難題。(圖/東南衛視)

健康的生育，尤其是回歸人類自然的這個生育是非常重要的，所以我們面臨的這樣的一些挑戰，既包括讓已經患病的這些患者得到最早的診治，而且是最接近自然的治療，能讓我們生殖醫學這樣一個嶄新的領域在人類健康，特別是生命起源這樣一個最初的階段，能夠有好的科技成果的產出，並且為生殖健康，為出生缺陷的預防能夠做出貢獻。

(中時電子報)