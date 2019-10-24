追隨光，成為光。華文創意的光芒再一次聚焦閃耀。由旺旺中時媒體集團、滾石文化所主辦「2019時報世界華文創意大會─臺北創意節」高峰論壇暨頒獎典禮，於10月24日假臺北市君悅酒店舉行。臺北創意節舉辦時間包含23日舉辦時報金像獎和金手指獎全球總決審、24日舉辦臺北創意節論壇以及時報金像獎暨金手指獎頒獎典禮，邀請來自北京、上海、重慶、廣州、澳門各地上百位創意行銷界人士，以及台灣創意行銷業界、學界及專業人士共襄盛舉。

第42屆時報金像獎暨20屆金手指獎頒獎典禮

今年的臺北創意節 AD：NEXT【未來創意】論壇，邀集兩岸四地文創發展、人工智慧、數位營銷、廣告創意等領域的頂尖菁英與企業齊聚一堂，匯聚兩岸創意能量，交流分享他們對市場及趨勢的瞭解和洞察，促進世界華人的專業交流；論壇共計舉辦11場主題演講，探討數位內容、創意科技、數位行銷的現況與未來，並於稍晚舉行「第42屆時報金像獎暨第20屆金手指獎頒獎典禮」，公布各獎項獲獎的創意團隊。

未來創意論壇，數位與文創的趨勢大流

論壇開幕式邀請中國時報社長王丰、中華文創發展協會理事長黃肇松、

台北市廣告公會理事長鄧博文蒞臨致詞，並由臺北創意節總顧問滾石集團董事長段鍾沂為論壇引言並揭開序幕。

首先登場的主題演講，邀請台南市美術館董事長黃光男、陽獅集團亞太區董事合夥人林真、Accenture埃森哲互動中國董事總經理張帆、PwC普華永道數位化體驗中心大中華區主管合夥人葉慈平擔任演講嘉賓，分別探討文創產業未來發展、代理商數位業務轉型、人工智慧時代的營銷轉型以及廣告業的突破點與機遇，分享面臨數位化轉型的各種挑戰與解決方案。

下午的專題演講包括數位創意與文化創意兩大區塊，數位創意演講嘉賓邀請到17 Services暨HandsUP舉手直播電商執行長王瑋蓁、小米公司廣告銷售部總經理陳高銘、安索帕台灣執行長紀緻謙，分別闡述電商新浪潮與創意科技的整合以及數位行銷策略發展與數位轉型經驗。文化創意演講嘉賓邀請台北國際藝術博覽會秘書長游文玫、洋蔥設計創辦人黃家賢，針對文創與原創的對話、越曖昧越有趣的主題提出文創與創意的精闢見解，以及邀請聯廣傳播集團創意長狄運昌以創意勇無止境為題，分享全球各大廣告行銷創意獎項的趨勢。

高手出爐，時報金像獎暨金手指獎

在未來創意論壇洗禮之後，緊接登場的是「時報金像獎暨金手指獎頒獎典禮」。自7月開始徵件以來，來自全球華人的創意參賽作品共同競逐華文創意最高獎項榮耀，24日共計頒出12個金像獎、31個金手指獎以及年度最佳金像獎與年度最佳金手指獎。

「時報金像獎」今年邁入第42年，集結12大產業類的平面、影片、數位內容營銷、社群營銷、整合營銷等5大項的廣告創意作品；「金手指獎」進入第20年，專注於網絡溝通方式的探索與數位營銷新動向，將整個數位世界的行銷與科技創意囊括其中。兩大獎項深具業界指標性，數十年來，凝聚所有以華文文化為創作原點的創意，在國際廣告舞臺上創造出獨具華文創意與智慧的廣告美學。

「臺北創意節高峰論壇暨頒獎典禮」集結文化、創意以及兩岸知名產業大咖，加上火熱出爐的各獎項創意團隊，交流、探索、傳承，打造兩岸華人的創意嘉年華。

(中時電子報)