愛愛時間長短攸關面子問題，成為許多男人最愛討論的私密話題，沒想到由於每個星座的個性不同，竟然「持久度」也跟星座有關！根據《第一星座網》專家根據每個星座特質，分析他們的床上表現，一舉揭密12星座男的「啪啪啪」持久度排行！

第12名【雙魚男】

浪漫的雙魚男由於太在意性愛時對方的感受，因此太謹慎的結果，可能導致表現越差。

第11名【天秤男】

喜歡俊男美女出了名的天秤男，在性愛上耐力卻不是那麼好，常常只管自己滿足了就好，因此疏忽了另一半的感受。

第10名【巨蟹男】

在感情上體貼入微的巨蟹男，在性愛方面可能因為不忍心看到另一半激動的表情，反而容易草草了事。

第9名【白羊男】

衝動的白羊男，感覺來了誰都檔不住，但也容易「來得快，去得快」，才開始翻雲覆雨不久就走向結束。

第8名【處女男】

挑剔的處女男，連在性愛過程都很要求完美，包括動作、姿勢、衛生…等等，很容易讓伴侶感到無奈而熄火。

第7名【雙子男】

多變的雙子男，喜歡嘗試別人不敢輕易嘗試的動作和姿勢，而且還能操作得宜，由於注重新鮮感，也能夠帶給對方更多的刺激和誘惑，讓雙方都不覺得累。

第6名【摩羯男】

性觀念比較保守的摩羯男，對另一半有很強的佔有慾，也希望能帶給對方歸屬感，卻不喜歡過於誇張的動作或聲音，只想閉上眼睛享受片刻的美好。

第5名【水瓶男】

性能力不錯的水瓶男，如同性愛百科全書，幾乎在性愛方面都有一番研究，一旦知道對方想要什麼，都會盡力滿足。而且在水瓶的眼裡，性愛不是遊戲，而是靈魂的交融。

第4名【射手男】

擅長帶來歡樂的射手男，不喜歡勉強別人，而且在性愛的過程中，很注重另一半的快樂，即便自己已經累了，只要看到對方性致高昂，一定捨不得打斷。

第3名【獅子男】

對於高傲的獅子男而言，性愛不僅是動作片，更是情感的征服，因此會很盡心盡力，最好另一半擁有絕對的魅力，更能讓獅子男因優越感而更持久。

第2名【天蠍男】

性慾重的天蠍男，不用說也想得到，他們在性愛方面有強大的動力，幾乎一對到眼就能讓另一半想入非非。天蠍男也喜歡用眼神來操控戀人，而且很都懂得欣賞不同女人的風韻，因此在性愛進行的同時，不管是害羞的、還是熱情的，都逃不過他的掌心。

第1名【金牛男】

金牛男最適合激情馬拉松式的性愛，固執的金牛不會輕易放棄，而且因為金牛男比較慢熱，更需要長時間的前戲進入狀態，自然在性愛進行時用的時間更長。

不過專家也表示，星座及持久度不能代表一切，性生活的喜好因人而異，而且並不是每個星座如上述所言，最好能互相溝通，才是為性愛加分最好的方式。

(中時電子報)