正值台美官員討論如何因應北京可能介入對明年總統大選之際，華府智庫「全球台灣研究所」新發布的一份報告表示，不論是新媒體或傳統媒體，都已經成為大陸影響力的活動土壤，如在2018縣市長選舉時藉由購買PTT帳號，其中具有影響力帳號價格甚至可以喊價到6500美元（約台幣20萬元），帳號立場也可以從溫和親民進黨轉為親國民黨、甚至共產黨。

據《美國之音》報導，全球台灣研究所（Global Taiwan Institute, GTI）發布由美國企業研究所（American Enterprise Institute）研究員馬明漢（Michael Mazza）和史密特（Gary Schmitt）的「中國共產黨對台灣民主的干預」報告中指出，北京試圖影響台灣選民、削弱台灣選舉過程的手段「極其複雜多樣」，雖然不一定隊去年選舉造成決定性影響，但若在非常接近的選舉，就有可能會。

報告指出，台灣的媒體環境，讓不論是新媒體或傳統媒體，皆已成為北京發動訊息戰的沃土。根據近期一份研究顯示，接近60%的台灣閱聽人利用社群媒體接收新聞，而台灣的調查者發現，來自台灣與海外的假新聞，多為藉由如臉書、Line，以及PTT等新媒體，影響力更藉著傳統媒體放大。

報導更指出PTT已經成為大陸傳播假訊息的主要工具，大量PTT賬號在購物網上被交易，具有影響力的賬號可以賣到近台幣20萬元，內容也從親民進黨溫和派轉為親國民黨或甚至親共產黨，「這些賬號通常都在清早發文，以便PTT使用者一早上網就能看到」。

報告稱，不論是PTT的貼文者或是傳統媒體記者，經常在未經核實的情況下就將這些貼文的內容放在報導中，進一步將可能是不實的訊息擴大，「這些傳統媒體成為北京試圖影響臺灣社會的潛在管道」。

報告作者馬明漢和史密特表示，儘管北京對臺灣政治過程的干預程度難以量化，但這種干預的存在不難在臺灣社會中見到，由於臺灣面對的是擁有大量資金和網路資源的大陸，雙方在規模上的差距也使臺灣受到的影響更大。

對於因應之道，報告建議包括改善民眾的媒體素養、提高新聞水準、與主要社媒平臺合作、有效的政府反應、加強政策透明度、打擊非法資金，以及與包括美國在內的民主體制合作以對抗假訊息散佈。

(中時電子報)