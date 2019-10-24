台積電接單再下一城！繼7奈米產能滿載之後，5奈米又傳捷報，據外電消息，蘋果為明年iPhone 12打造全新A14處理器，將採用台積電5奈米製程

生產，傳9月底已送樣。預料明年7奈米與5奈米將成為推升台積電營運2大利器，再度把競爭對手三星狠拋在後頭。

台積電總裁魏哲家在上周法說會上表示，5奈米已進入風險試產階段，良率表現不錯，會採用極紫外光（EUV）微影設備製程，預計明年上半年量產。

據了解，台積電5奈米的晶片密度較目前7奈米大幅提高80％，運算速度可提升20％，而電晶體數是7奈米的1.8倍，但競爭對手卻只增加2成，可見台積電先進製程的優異技術稱霸業界，幾乎成為一線大廠的首選。儘管台積電不願鬆口有多少客戶採用5奈米製程，不過供應鏈透露，包括蘋果、超微、海思、高通、比特大陸等大廠均採用最新5奈米先工藝。

由於客戶需求超乎原先預期，台積電資本支出上修至140～150億美元創下新高，5G及HPC應用將成為明年兩大成長動能。經濟日報報導，增加的40億美元資本支出，其中25億美元用於5奈米，另15億美元用於提高7奈米產能。

業界分析，台積電重押5奈米，主要藉由5奈米優勢完封三星，與一線客戶

緊密連結，一直延續到3奈米、2奈米，完全不讓三星有搶單的機會。

今年iPhone 11系列智慧型手機，搭載由台積電7奈米加強版製造的蘋果A13處理器，明年9月推出新一代iPhone 12已進入設計階段，內建A14處理器將採用台積電5奈米製程，蘋果在9月底已拿到A14晶片樣品並測試。

(中時電子報)