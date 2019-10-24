泰王瓦吉拉隆功廢除新婚3月的寵妃詩妮娜軍銜與妃子頭銜，引發全球關注。

泰王34歲美女妃子詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）一夕從寵妃變廢妃，外界關注她與王后蘇堤達（Queen Suthida）的衝突、在宮中的失格行為以及個人身家背景，不過不管媒體再怎麼報導，永遠只有當初王室官網提供的那一小段，相當神秘。觀察家指出，「民眾只會知道王室希望大眾知道的訊息」，似乎暗示了泰國王室的影響力，唯有王室才能掌控詩妮娜所有資訊。

詩妮娜7月底風光封妃，不到3個月，21日就被以對泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）不忠為由廢除軍銜與妃子頭銜，王室官網上有關她的個人簡歷以及逾60張個人照、與泰王的放閃照一夜之間被刪除，各國媒體大肆報導，重新爬梳詩妮娜個人資料，以及她先前所獲得的榮耀。

不過不管再怎麼整理，介紹內容永遠只有當初王宮官網提供的一小段，說明她出生於1985年，是泰北難府（Nan）人，起初是一名護士，英國廣播公司（BBC）報導，詩妮娜在與泰王發展關係後，她的生活才逐漸融入泰國皇家軍隊及安全機構。詩妮娜在2008年畢業於陸軍護理學校，她後來擔任過保鑣、飛行員、傘兵，並加入皇家衛隊，今年稍早，她甚至被任命為少將。日本京都大學東南亞研究中心副教授帕維（Pavin Chachavalpongpun）分析，「關於她的過去，大眾只能知道王室希望外界知道的訊息。」

泰國王室周一發布由泰王瓦吉拉隆功署名的公報，指控詩妮娜「充滿野心」、「用盡各種辦法施壓、阻撓」蘇堤達登上后位，封妃后又「心生憤恨、不知感恩」，試圖與王后平起平坐，「借國王之名狐假虎威為己牟利」，違抗國王王后，「對國王不忠」，「行為失格」。措辭相當嚴厲，但實際上宮內發生什麼事並不為人所知，美國康乃爾大學歷史和泰國研究教授洛斯（Tamara Loos）指出，整起事件的透明度是關鍵，她說，在任何類似情況下，都可以發現幕後有一股勢力，詩妮娜可能捲入這股勢力之中，而且對方對她不太友善，暗指泰國王宮中有派系問題。帕維則認為，嚴厲的措辭是要合理化泰王對她的懲罰。

此外，詩妮娜被撤銷軍銜、頭銜，令人憶起過去那個女性不能直接參與政治、展現權力的年代，所以公報中才會使用「充滿野心」來形容她。洛斯認為，公報內容宣示的意義與她先前稱「現代絕對君主制正在泰國崛起」的說法是一致的。

詩妮娜後續下場如何？帕維坦言毫無頭緒，他說後續程序也不可能公開透明，就像王宮管控她的身家背景資訊，她的未來同樣掌控在王宮手中。

(中時電子報)