才在23日新球季開幕戰領軍快艇擊敗湖人的「可愛」里歐納德，看來越來越適應家鄉洛杉磯的好萊塢風格了，因為他的隊友保羅喬治在IG上提前公布，里歐納德拍攝電影「魔鬼終結者：黑暗宿命」預告片段，他果然像極了魔鬼終結者！

為了替這部電影造勢，片商邀約里歐納德、保羅喬治兩大快艇球星(不知道是否也有湖人詹姆斯、安東尼戴維斯版本？)，跟阿諾史瓦辛格、琳達漢彌頓兩位主角一起拍攝預告片，甚至把里歐納德近年來神勇表現影射就像魔鬼終結者。

從預告片看到，里歐納德在健身房巧遇阿諾，被阿諾形容成不怕痛、也毫不留情的球星，根本像極了魔鬼終結者，接著兩人碰上琳達與喬治，里歐納德還被懷疑都不愛笑，沒想到他一轉身離開，左眼隨即亮起跟魔鬼終結者一樣的紅燈。

姑且不管里歐納德演技到底如何，起碼他逐漸展現融入好萊塢生活的模樣，甚至為了拍攝電影預告，更大方展現難得的燦爛笑容，隨著開幕戰少了喬治，里歐納德卻仍擊敗詹姆斯、安東尼戴維斯領軍的湖人，看來快艇確實奪冠呼聲很高。

(中時電子報)