不忍了！JYP為TWICE怒告8網友 00:062019/10/24 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國人氣女團TWICE。(取自TWICE IG) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 JYP經紀公司近來開始針對網友對旗下團體TWICE的惡意毀謗以及網路留言者提出告訴。 TWICE所屬的經紀公司JYP昨23日下午針對網友對於TWICE的名譽毀損、性騷擾以及惡意攻訐，人身攻擊等網路惡行留言，在10月中旬起陸續向警察局提出告訴，第一波8名網友已經被警方傳喚。JYP表示對於類似的案例，也會再繼續追加提告。 JYP透露，網友的惡意言語攻擊，已經對旗下藝人造成人身傷害，因此將以最強硬的方式，透過法律途徑與網友對抗。 東方神起創下日本ORICON新紀錄！ (中時電子報) #TWICE #JYP # 也許您會感興趣 推薦閱讀 慶出道4周年子瑜化身黑魔女誘惑全場 Mina驚喜現身網淚崩 15:532019/10/20 娛樂 娛樂熱門新聞 獨／宋仲基離婚後首曝光 目擊者爆：他和那段時間判若兩人 - 娛樂 爆余苑綺罹癌不堪內幕 余祥銓：她就是不願做人工肛門！ - 娛樂 辣露裸背側乳不夠…她穿鏤空比基尼轉正面驚呆！ - 娛樂 「綠媒不黑不會做節目？」陳揮文節目搖頭嘆息… - 娛樂 Melody驚呼「我被騙了10幾年」！老公用這絕招讓她有求必應 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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