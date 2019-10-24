JYP經紀公司近來開始針對網友對旗下團體TWICE的惡意毀謗以及網路留言者提出告訴。

TWICE所屬的經紀公司JYP昨23日下午針對網友對於TWICE的名譽毀損、性騷擾以及惡意攻訐，人身攻擊等網路惡行留言，在10月中旬起陸續向警察局提出告訴，第一波8名網友已經被警方傳喚。JYP表示對於類似的案例，也會再繼續追加提告。

JYP透露，網友的惡意言語攻擊，已經對旗下藝人造成人身傷害，因此將以最強硬的方式，透過法律途徑與網友對抗。

(中時電子報)