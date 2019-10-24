教導孩子要如何尊重對方的身體，得從小做起！一名媽媽上網抱怨，目前就讀小二的女兒曾在學校內被男同學偷親，更過分的是，竟然還被一名男同學問，要她幫忙「量GG（生殖器）的長度」。媽媽說她一聽馬上爆氣，於是PO文詢問廣大的網友們，該不該去學校了解情況。

一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」指出，自家小女目前讀小學二年級，女兒某天放學回家時竟然和她說，班上有一個小男生竟然和她說，「你可不可以幫我量我的雞雞幾公分？」

誇張的要求讓這名媽媽聽了馬上血壓突然飆高，她憤怒直呼「太扯了，真想拿槍斃了他」。原po萬萬沒想到，現在的小二學生有這麼扯。原po又稱，其實之前就有過男生偷親過她的女兒，但當下想說算了，現在又來這招，她問其他網友說，「要不要去學校了解一下呀？」

網友們一看媽媽的控訴，也紛紛生氣幫腔留言，「這一定要去學校還要快點去，因為這個問題已經很嚴重了！」、「在有預兆的時候，真的要即時出來阻止，世上沒有後悔藥」、「但媽媽去學校講的言詞要理智一些唷」、「我一定殺到學校去，問那個男生」、「明天去學校了解ㄧ下！剪刀帶著」、「性別平等教育還不提早？」、「國小二年級這樣！太可怕了現在」。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

女兒班上男同學的誇張要求，讓這名媽媽聽了超不爽，她憤怒直呼「太扯了，真想拿槍斃了他」。(圖/摘自爆怨公社)

(中時電子報)