國民黨前立委盧嘉辰月初為郭家軍站台，嗆國民黨提名不公，遭派系把持 (圖／本報資料照)

國民黨中常會23日宣布，以在政論節目不實抹黑韓國瑜、破壞馬英九、連戰與吳敦義名譽為由，正式開除草協聯盟發起人李正皓與資深媒體人鄭佩芬。而民進黨立委王定宇則於數日前砲轟，要求國民黨先開除前立委盧嘉辰與李嘉進2人，認為這2人行為比李正皓嚴重許多，也引來網友論戰。

王定宇在21日政論節目上表示，盧嘉辰與李嘉進不僅幫「郭家軍」站台，還在台上公開砲轟國民黨提名不當，只會用奴才與家族政治，更嗆不會挺韓，但卻相安無事，王定宇批評：「是李正皓還是他們比較嚴重」，並表示浮動標準也會影響國民黨品牌形象。

不少藍營支持者看到後紛紛表示：「先管好民進黨啦，吃相難看」、「別人家的事少去管」、「國民黨開除人還要民進黨來指教啊」、「關心一下小菸好嗎」、「黃鼠狼給雞拜年」，不過也有人表示：「雖然他民進黨的，但其實說得沒錯...」、「這兩人真的比李正皓嚴重多了」。

(中時電子報)