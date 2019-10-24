「第46屆東京汽車展2019」25日登場，今天開放媒體採訪，豐田（Toyota）、日產（Nissan）、馬自達（Mazda）、豐田集團豪華品牌Lexus等展示新款電動概念車，造型酷炫。

兩年一度的東京車展是全球5大國際車展之一，本屆東京車展25日開幕，展期到11月4日為止，會場有東京國際展示場的有明展示區及另一處青海展示區。

本屆逾180家企業與團體參加，主辦單位日本自動車工業會訂出本屆主題是Open Future。目前車業進入所謂CASE（連結、自主駕駛、共享、電動）世代，新技術紛紛出籠，本屆東京車展秀出許多新世代交通工具。

豐田集團豪華品牌Lexus全球首度展出電動概念車LF-30 Electrified，車身長寬高為5090×1995×1600mm，軸距3200mm，車重2400公斤。提供400kW最大輸出及700Nm最大扭矩。以WLTP測試下的續航力為500公里，最高時速200公里，0-100km/h加速只需3.8秒。

LF-30 Electrified在四個輪子都安裝輪轂馬達，並採前後輪獨立驅動，依條件不同可進行前輪驅動或後輪驅動或四輪驅動。

豐田位於青海展示區的展場設計成類似表演舞台，強調以人為主題，呈現從個人交通載具、自動駕駛接駁車、協助載運行李物品的移動平台等。名為e-Racer的汽車彷彿跑車般酷炫，車體的流線造型美，空間是一人座。

豐田除推出2人搭乘的超小型電動車外，也展出大型交通載具e-Palette，這款車預計會在2020東京奧運會上正式發表，除了是交通載具，未來還可變身為行動辦公室、商店、行動旅館。

豐田也展出名為e-broom的個人移動工具，造型彷彿是電影中魔法世界的飛天掃把，這是一具單輪的驅動裝置。

馬自達在東京國際展示場有明展示區南2展廳的展示攤位，正式發表新型電動車MX-30，是跨界休旅車型，長寬高為4395×1795×1540mm。在車輛電動化方面，採全新e-SKYACTIV技術，有最新的SKYACTIV-X 2.0引擎，可讓駕駛人順暢操駕。

MX-30在安全配備方面具有i-Activsense主動安全技術，包含車道維持輔助、盲點偵測、SBS輔助煞車，預計2020年上市。

日產汽車全球首度展示的電動概念車IMk，是新開發的低重心電動車，搭載ProPilot 2.0輔助駕駛。車身長寬高為3434×1512×1644mm，設計採日本傳統「水引」（結飾）藝術概念，例如防撞泵把、車輪、尾燈、窗戶、車頂等都參考了水引結飾設計概念。

德國車廠賓士（Mercedes-Benz）展出的豪華電動概念車Vision EQS，成為展場上焦點。

(中央社)