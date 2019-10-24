苗栗縣通霄鎮42歲鍾姓男子17日晚間8時許到親戚家作客，酒後失控跌倒，導致頭、手受傷，親戚報警請求協助就醫，但鍾男見警到場疑似不願配合，與警爆發言語及肢體衝突後，遭警帶回派出所拘留室保護管束，不料卻突然失去生命跡象，鍾男哥哥指控，警方延誤送醫，將人帶回管束卻未及時關切弟弟的狀況，讓他死在警局不明不白。

鍾男哥哥23日深夜PO文，控訴警方對於弟弟死在通霄派出所之事推卸責任。記者致電鍾男哥哥詢問，他指出，42歲的弟弟17日晚間8時許到堂哥家中作客，因酒醉失控衝至大馬路，不慎跌倒撞傷頭、手等處，親戚無可奈何下，報警請求警方協助將他送醫，但警方卻先將他帶回派出所約束。

鍾男哥哥表示，弟弟被帶回派出所，警方未察覺他臉上有傷，就將他關至拘留室內，雙手上銬、頭戴安全帽，就在警方連絡弟媳時，短短10幾分鐘內，弟弟早已沒有呼吸心跳，直到弟媳與警方進入拘留室呼喊，才發現弟弟臉部、嘴唇發黑，警方當下竟表示，要先請示長官才能解開手銬，過程拖延約4分鐘才送醫，弟弟到院時早已死亡。

鍾男哥哥語帶哽咽說，弟弟生前在汽修廠工作，越籍弟媳則打零工，一同扶養就讀國、高中的2名孩子，家裡的經濟支柱倒了，家屬到警局了解事發經過，警方卻不停推卸責任，分局長還回應「沒有呼吸心跳，不代表死亡」，態度過於冷血，警要家屬靜待司法結果，但可憐弟媳一家生活該何去何從。

警方面對家屬指控，強調由於鍾男酒醉失控，為保護鍾男，所以將人先帶回派出所保護管束，聯絡家屬帶回期間也有關注鍾男身體狀況，過程約18分鐘，他有呼吸及胸部起伏跡象，也沒表示身體有不適情形，發現鍾男無呼吸時，警方緊急替他CPR急救並送醫，駁斥為請示長官延誤送醫的指控。

據悉，鍾男當晚疑似喝了8杯250毫升的高粱加啤酒，是否與急性酒精中毒導致心肌梗塞死亡，警方表示，案件已進入司法程序，報請檢察官解剖相驗，結果尚未出爐，不便透露。

(中時 )