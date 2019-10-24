國民黨總統參選人韓國瑜民調低迷，和他下鄉的熱度似乎成反比，淡江大學全球發展學院院長包正豪認為，韓應不至於輸蔡這麼多，這是非常詭異的事情。

韓國瑜在幾份民調都大幅落後蔡英文，包正豪接受香港媒體《中評網》專訪時指出，他可以理解韓落後的原因，但不能理解為何落後這麼多，這跟韓的造勢現場氣勢又不同。他並不是指這些民調是假的，而是目前談民調，大家只談支持度，不管不表態率，但選舉預測要看的是不表態的人，這些人的流向去哪，這樣才能預測結果。過去二、三十年很多人在研究投票行為，最重要的是怎麼判斷不表態選民到底會投給誰。

包正豪表示，從目前各項民調數據來看，不表態率都在30％左右，選舉預測要看的是不表態的人，這些不表態的流向為何，可能將決定選舉的勝敗。

包正豪強調，韓國瑜現在的民調真的太詭異，詭異到有民調韓、蔡差距快20％，但他相信韓不至於輸蔡英文這麼多。若是這樣，換算選票是韓輸300多萬票，這差距已經大到是國民黨2016年全垮的狀況。但現在看不出來，國民黨有這麼無可救藥的感覺，所以這個差距是怎麼出來的。

至於韓國瑜在年輕人的支持度比較弱，包正豪也持不同看法，他認為，他們可能因為韓講錯話，大家起鬨而討厭韓，但也可以因陳同佳案蔡政府處理不當，也許這陣子做民調，會發現韓的年輕支持者增加也不一定。因為年輕人政黨認同度低，會因為某個特定事件而改變喜好度，所以韓國瑜目前最重要的是，不要讓討厭韓的風潮起來。

(中時電子報)