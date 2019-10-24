桃田賢斗目前勇奪27連勝，且過去5站BWF巡迴賽事都帶走冠軍。(資料照/美聯社)

寶島「羽球王子」王子維在台北時間接近24日午夜0點於法國羽球公開賽男單第一輪上陣，挑戰現役世界球王、日本好手桃田賢斗，經過78分鐘的三局大戰，先下一局的王子維遭球王逆轉，比數21比15、15比21、16比21。

桃田賢斗今年球季狀態相當好，在本周法國公開賽前已經累積9座冠軍，距離馬來西亞名將李宗偉2010年的單季10冠紀錄，只差1座冠軍，從日本公開賽、世界錦標賽、中國公開賽、南韓公開賽到丹麥公開賽，過去5站賽事締造5連冠、26連勝氣勢，上一次吞敗是今年7月印尼公開賽16戰飲恨大陸選手黃宇翔，如今在法國站將連勝場次推進到27場。

王子維過去兩度對上桃田賢斗都是直落二吞敗，兩次對壘都是德國公開賽，分別是去年及今年，這次在握有一局領先的優勢下頗有帶走生涯對戰首勝的氣勢，第3局也曾數度追平分數，可惜最後功虧一簣，苦吞對戰3連敗。

同樣超過一小時的激戰，寶島女雙組合許雅晴/胡綾芳以21比11、22比24、21比12力克地主組合、和稍早告捷的女單世界球后戴資穎、男單世界第2周天成都進入16強。

(中時電子報)