金門陳世銀西洋樓。圖：五福提供

澎湖桶盤嶼玄武岩奇景。圖：五福提供

交通部觀光局「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」方案，加碼刺激離島地區的觀光旅遊，五福旅遊表示從9月份開始實施補助計畫，有推出金、馬、澎等地的團體旅遊優惠行程，在上架短短一週內銷售一空，現在12月份加碼再推一波，提供低於原價五折的半價行程優惠。

大家都知道到離島地區旅遊費用不低，搭乘飛機再加上當地旅遊住宿、餐食、水上活動等，三天兩夜費用就將近要價近萬元，這次透過秋冬補助方案，團費完全是以對折價格銷售。

本次推出的「馬祖南北竿超值3日」，分為平假日的團費；平日出發NT＄3,999起，分別為有12月8、10、17、29日；假日出發NT＄4,999，分別為僅限12月7、13、14、20、21、27、28日，每團限量26名額。

另外，澎湖的「摩西分海北環島澎湖四日」$1500，出發日期為11月5、10日；搭乘華信航空的「金門金自在自由行３日」，只要2626起，限定11月26、27日。

台灣的離島有別於本島風景特色，有自成一格的自然生態、人文、建築等，馬祖列島從北竿、南竿、東引、莒光等大小島嶼，純樸的傳統聚落，都讓人值得到此一遊，放慢腳步細細感受。

澎湖北島的古樹成蔭的通樑古榕，二崁聚落的建築之美，雄偉的玄武岩已是知名的IG打卡景點。金門戰地風光，搭乘接駁船前往小金門，最有特色的風雞塑像迎接各位，麒麟山登山步道，上觀景台遠眺廈門，戰備碉堡鐵漢堡、勇士堡、湖井頭戰史館，感受戰時的的艱辛，最後要品嘗當地好吃的小芋頭，黃厝三層樓的芋頭冰舖滿芋泥，如果是芋頭控在飽都要嚐一份。

五福建議民眾一定要好好把握最後一波的離島旅遊補助，也趁機把年假銷一銷。

(工商 )