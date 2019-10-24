俄羅斯兩架能攜帶核彈的戰略轟炸機今天降落在南非，這次訓練飛行任務的時間顯然是配合俄國總統蒲亭召開的俄國-非洲高峰會。這項大規模會議意在加強俄國在非洲的影響力。

南非國防軍表示，這兩架圖波列夫160型「短棍」（Tu-160）戰略轟炸機降落在首都茨瓦尼（Tshwane）的瓦特克魯夫空軍基地（Waterkloof Air Force Base）。俄國國防部說，這次任務是要增進與南非的軍事關係。

首屆俄非峰會今天在俄國南部度假勝地索契（Sochi）登場，非洲54個國家都有代表出席，包括數十位國家元首，蒲亭在開幕致詞時表示，希望今後4至5年內將俄國與非洲的貿易額倍增。他也表示，俄國勾消了非洲國家的超過200億美元負債。

蒲亭致力爭取非洲的商機，以及恢復1991年蘇聯瓦解後在當地下滑的影響力，這場峰會是最新的行動。俄國在出售軍火給非洲國家方面頗有成果，在貿易方面的表現則遠遜競爭對手，去年的雙邊貿易額雖上升到200億美元，但俄國還排不進非洲主要貿易夥伴的前5名。

非洲前5大貿易夥伴是歐洲聯盟、中國、印度、美國和阿拉伯聯合大公國。

南非國防軍在談及俄國轟炸機抵達一事時，讚揚兩國間的堅定外交關係。南非媒體則對俄國重回非洲大陸抱持較為質疑態度，「郵衛報」（Mail & Guardian）6月間曾刊出相關報導，標題是「超強齊聚非洲 俄國姍姍來遲」。

美國官員曾誓言，將反制俄國與中國在非洲的日增政治與經濟勢力。中國早就在非洲扮演經濟要角，2006年即展開中非峰會。

(中央社)