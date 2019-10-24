國民黨總統參選人韓國瑜目前多份民調，雖仍落後蔡英文總統逾10%，但韓國瑜每天仍勤跑行程。名嘴黃世聰認為，韓國瑜佔據所有媒體的焦點，是在等待一個逆轉起風的時機。

黃世聰在談話性節目《關鍵時刻》指出，韓國瑜現在一定滿臉問號，為什麼他從去年到現在為止，他的選法就是這個樣子，去年也是沒有競選總部、旁邊也沒什麼人，他的想法也是一樣，去年到什麼地方，都說F1賽車、迪士尼、摩天輪，現在也是一樣，但為何民意不來呢？黃世聰認為他們在等一個機會。大家不要認為不可能，是有可能。

黃世聰點出，烏克蘭總統澤倫斯基，他曾是一個喜劇演員，也是這樣子，每天靠打屁聊天，然後就贏了。也是一個人，沒有幕僚，本來民意不好，突然之間就贏了，所以他覺得，其實冥冥之中，這個風不確定什麼時候會捲起來！因此不能用常理去判斷韓國瑜的戰法，因為去年他就是這樣贏的。今年也是一樣的戰法。他們的戰法很簡單，第一個他就是每天要佔據所有的目光焦點，所以他們每天有一個金句、一個想法，他們的認知裡面，只要韓國瑜目前是網紅的第一名，討論熱度第一名的時候，就可以排擠掉所有人的戰法，就有機會獲勝。

黃世聰直指，韓國瑜現在就是在想辦法佔據所有媒體的焦點，讓大家討論他，大家本來都討厭他，看他每天這樣子，會不知不覺覺得他很可愛，然後會慢慢改變那個想法，還會捨不得他離開政壇，這就是人性有時候很奇怪的地方，你會覺得沒有他很可惜，搞不好在蓋票的那一剎那，還是留他下來，他覺得這是目前韓陣營的戰法跟想法，認為明明去年就是這樣贏的，今年一定也可以這樣贏。

(中時電子報)