美食外送近來大受歡迎，使用的人也越來越多，其中台灣女子首府北一女也多次被拍下正門口擠滿各家外送摩托車的畫面，就連成功中學也「淪陷」。不過就有網友提出問題，表示這樣的現象在建中幾乎看不到，不知原因為何，引起網友熱烈討論。

網友在PTT八卦版發問「北一女和成功都狂叫，中午塞爆校門口，反觀建中中午怎麼不叫外送」，指出北一女跟成功高中都已經是外送點單大戶，為何建中卻無此現象。

PO文發出後，鄉民紛紛回覆：「翻牆才是建中生」、「建中傳統就是爬牆出去吃」、「都馬直接走出門買的」、「放牧的牛跟圈養的牛的差別」、「建中大門沒在鎖的，我們都直接走出去吃」、「翻牆、換證、直接出去，選擇太多了」；也有人幫北一女平反：「北一女門禁超嚴的好嗎」、「北一女附近沒啥吃的」、「北一女要吃外食要走到快北車，走到午休也結束了」，還有網友打趣說「因為中午都去當北一女的外送員啊，順便聯誼」。

(中時電子報)