美國國會眾議院部分共和黨議員不滿被排除在彈劾總統川普的程序外，今天闖入民主黨議員主導的秘密聽證會，拒絕離開，升高了兩黨對調查川普一事的對峙局面。

川普因為對烏克蘭施壓被控可能濫權，民主黨議員為進行調查，今天安排一位國防部官員作證，地點在國會山莊名為「敏感訊息隔離設施」（SCIF）的會議室，但有20多位共和黨議員硬闖進去，干擾取證程序。

這種安全會議室的設計可以防止電子竊聽，未經許可進入違反了眾院的規則，而且共和黨議員帶著手機進入，帶頭的眾議員蓋茨（Matt Gaetz）等人顯然還在會議室內當場發推文，引發對嚴重違反安全規則的關切。

主持秘密會議的眾院情報委員會民主黨籍主席謝安達（Adam Schiff）聯絡眾院糾儀長，詢問要如何處理。這起事件使得主管烏克蘭政策的國防部副助理部長古柏（Laura Cooper）的作證延後。

眾院有3個委員會參與彈劾調查，委員會所有共和與民主兩黨議員都獲准參加會議，並對證人提出問題。

反對彈劾案的共和黨議員似乎找到了反擊的新策略，就是針對程序下手，宣稱眾院院會尚未表決通過展開彈劾調查，因此目前的調查無效。他們也批評調查欠缺透明度。

川普兩天前才呼籲共和黨同志「硬起來，對抗」調查行動。

(中央社)