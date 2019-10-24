劉致榮備戰12強賽 傳與紅襪簽約態度低調

亞錦賽對日本一戰成名的「火球男」劉致榮，確定已與美國職棒紅襪隊簽約，簽約金75萬美元（約新台幣2294萬元），這也是繼2013年曾仁和加盟小熊隊（162.5萬美元）後，加盟美職簽約金最高的台灣投手。

劉致榮昨日他在世界12強賽中華隊開訓及練球結束後表示：「還沒簽約，都交經紀人處理，專心準備12強賽。」他提到紅襪有前輩林子偉，有助於了解球隊，加上已完成體檢，因此加盟紅襪隊是遲早的事。根據《波士頓環球報》，20歲的右投劉致榮以75萬美元簽約金，加盟波士頓紅襪，將是台將第9人。

報導特別點出劉致榮的超火球速，時速高達每小時98英里，也提到他是最近的亞洲錦標賽最有價值球員MVP，與紅襪林子偉聯手，為台灣拿下金牌，並準備在即將到來的世界12強賽中為台灣效力。

1999年生的劉致榮，目前仍就讀文化大學體育系三年級。排灣族的他身體壯碩，身高182公分，體重85公斤，體型及條件優秀。

劉致榮高中畢業時球速不到150公里，由於肩膀過度使用受傷，他就讀文化大學前兩年都未登板投球，僅以野手身分出賽。經過兩年復健訓練，劉致榮努力收到成果，今年在梅花旗棒球賽回到投手丘，最快球速飆到158公里。

(中時電子報)