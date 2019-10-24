17歲唐姓少年日前與人結仇，今凌晨0時許得知仇家將赴新北地檢署開庭，漏夜驅車前往堵人，並在偵查大樓外對空連開8槍示威，雖無人傷亡，卻嚇壞附近熟睡中的居民，唐男事後自行帶槍到新莊分局投案，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險罪嫌送辦。

據了解，唐男家住汐止，昨深夜得知仇家遭新北地檢署傳喚開庭，立即叫車前往堵人，見仇家走出偵查大樓，便對空連開8槍示威，隨後乘車逃逸。

警方表示，今凌晨0時15分在金城路二段附近巡邏時，見一輛白色轎車徘徊地檢署外，行跡可疑，正準備上前盤查，不料左後方乘客突然打開車窗，對空連續鳴8槍，警方上前追捕，唐男卻駛上台65線往新莊方向逃逸，不久後即失去行蹤。

唐男疑因自知難逃，凌晨0時30分自行帶槍至新莊分局投案，鑑識人員也在案發現場發現8顆彈殼，全案依槍砲彈藥管制條例送辦、公共危險罪等送辦。

唐男凌晨3時許從新莊移送回土城分局進行後續偵辦，進一步釐清其開槍動機、槍械來源，面對大批媒體追問「為什麼要開槍」、「是不是有什麼恩怨」，唐男全程低頭掩面、不發一語。

(中時 )