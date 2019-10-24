「死忠韓粉」資深藝人劉家昌，不僅主動力挺國民黨總統參選人韓國瑜，更多次親自替韓國瑜站台造勢，對於韓國瑜總統民調落後總統蔡英文，他則在臉書怒斥責與事實不符，還大膽預測：「韓國瑜有8百萬上下的選票」。

劉家昌在臉書怒斥台灣是人類史上最畸形的社會，從總統到部長級等人物，享盡中華民國榮華富貴，但卻從來不認同中華民國，不過台灣人不是傻子，早就已經看破手腳，更直言半年內碰到幾十團來自台灣的郷親，九成都以上支持韓國瑜，藉此打臉韓國瑜民調落後總統蔡英文，絕對與事實不符，也大膽預測：「韓國瑜有八百萬上下的選票，對手能有一半就算廟沒有白拜」。

劉家昌臉書全文。（圖／劉家昌臉書）

此外他強調如此支持韓國瑜，除了是他讓久違的國旗重現，其中一句話：「過去20年打混的政黨和放客通通要下台」，透露出知道臺灣問題要徹底改變，因此才讓他呼籲台灣民眾要全力支持，把中華民國尊嚴找回來，畢竟這是多數庶民的意願。

(中時電子報)