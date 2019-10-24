網友發問蔡依林、侯佩岑誰勝？蔡依林回應了。(圖／翻攝自臉書)

蔡依林、侯佩岑都和周杰倫有過一段情，3人間的情感糾葛，一直被拿出討論，時隔多年他們都有好發展，現有PTT網友發文問「14年過後，蔡依林、侯佩岑還是選侯佩岑嗎？」，不但引來大批網友回覆，也釣出蔡依林本人親自回應了。

蔡依林當年和周杰倫雖沒直接承認戀情，但兩人的「地下情」似乎眾所皆知，後來侯佩岑被拍到跟周杰倫勾脖同遊日本代官山，「雙J戀」才形同破局，雖然蔡依林並沒因此和侯佩岑結怨，但也長達11年「后不見后」，直到2011年林心如歸寧宴時，才破冰同框。

而如今周杰倫與昆凌結婚、侯佩岑和圈外老公黃伯俊都已組幸福家庭，而蔡依林雖然和錦榮分手，但她不強求，樂當新一代「擋婚大使 」，反而在事業上交出亮眼成績單，不過卻有網友在PTT八卦版發文：「年輕時的侯佩岑真的無敵，2000年當時台灣大約只有志玲姐姐可以一較高下，2005年周杰倫之戰侯佩岑獲勝了」。

網友發文「14年過後，蔡依林、侯佩岑還是選侯佩岑嗎？」(圖／翻攝自PTT)

網友似乎一面倒回應。(圖／翻攝自PTT)

並詢問鄉民意見：「14年過後，蔡依林、侯佩岑，快2020年了，兩人還是選侯佩岑勝出嗎？」此文章引起熱議，網友似乎一面倒選擇侯佩岑，「侯臉真的漂亮」、「侯佩岑漂亮程度遠勝」、「侯+1，蔡只有腿比較長」、還有人說「別選了，昆凌大勝」。

而蔡依林本人看到後，也直接轉發在臉書，逗趣說：「破碎的心的盛宴」、「如果你也曾迷茫，我懂你」等字眼，展現她的大器與豁然，粉絲也留言「不需要跟別人比，妳獨一無二」、「各有各的美，沒什麼好選的」，姊姊蔡旻紋也替妹妹抱不平：「相當無知的選擇題！太荒謬。」

(中時電子報)