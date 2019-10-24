國民黨總統參選人韓國瑜近日持續進行傾聽之旅，所到之處不僅受到歡迎，更有許多昔日投民進黨的民眾喊話要投給韓國瑜。台灣競爭力論壇執行長謝明輝認為，韓國瑜「五力」進攻，韓流有再起之勢。他認為，南部造勢活動在往北部推進的過程中，將引爆擴散力，最終會像穿雲箭，支支射中蔡英文要害。

韓國瑜昨到嘉義中埔鄉，與基層輔選幹部座談，有名曾投給陳水扁、蔡英文的民進黨支持者眼眶泛淚表示，在電視上看到韓國瑜到處幫農民賣產品，心想「哪有市長做得這麼認真的」，她臨時得知韓國瑜要來，「在家拖地，丟下拖把就衝過來」。據中評社報導，謝明輝認為，韓國瑜有改變他人意識決定的力量等「五力」，韓流有再起之勢。

謝明輝指出，韓國瑜擁有「五力」，包括感染力、號召力、動員力、影響力，以及擴散力。感染力部分，他說韓演說時用的是庶民語言，往往口出就成金句，相較之下，蔡英文演講時多照稿唸，給人距離感。號召力部分，韓國瑜的主張，很容易變成全民共識。此外，韓國瑜具有遠遠超越傳統政治人物與政黨發動群眾聚集的力量、擁有改變他人意識決定的力量。最後，韓國瑜兼具感染力、號召力、動員力、影響力，一旦發揮綜效，即可產生同心圓效應，不斷向外擴散。

謝明輝提及，各家所做傳統電話式的靜態民調，與韓國瑜在各地所展現超高人氣的動態支持度產生極大落差。但他說南部造勢活動在往北部推進的過程中，將會如同心圓一樣，持續引爆擴散力，人氣將一場比一場還要盛大。

(中時電子報)