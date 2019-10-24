哈利王子和妻子梅根接受英國獨立電視台（ITV）專訪，大吐苦水，訴說身為英國王室成員在聚光燈下生活的殘酷現實，宛如投下震撼彈，令英國王室震驚不已。
不過，據路透報導，已故戴安娜王妃的私人助理與親信柏瑞爾（Paul Burrell）說，小倆口應可安然度過這次媒體風暴，躲過當初撕裂查爾斯王儲與戴安娜的陷阱。而他們能全身而退，原因很簡單，就是兩人彼此相愛，和哈利的父母截然不同。
哈利在愛妻遭媒體不斷放大檢視後，便挺身而出，採取反擊行動，柏瑞爾眼見這一切，有感而發地說，查爾斯和戴安娜沒有哈利與梅根所擁有的，他們之間沒有愛，而哈利夫妻卻彼此相愛。「當你看到他們在一起時，」他說，「那是相當顯而易見的。」
哈利的雙親查爾斯和戴安娜歷經15年不愉快的婚姻後，在1996年離異，而他的母親1996年因遭狗仔隊追逐，座車閃避不及，最後因車禍而喪生。
(中時電子報)
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