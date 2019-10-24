媒體人許聖梅與地方奶奶組成「庶民女F4」。（圖／本報系資料照）

直擊/挺韓「庶民女F4」來了！許聖梅成總統餅代言人

國民黨總統參選人韓國瑜，因親民形象與接地氣作風，擁大批庶民支持者。為挺韓進總統府，一群「地方奶奶」與媒體人許聖梅組成「庶民女F4」，高唱主題曲《我現在要出征》。這幾位老奶奶自掏養老金，開發象徵青天白日滿地紅的「國旗手環」，與象徵發大財的「總統餅」，如熱賣獲利將捐韓作競選基金，盼韓家軍們鼎力相挺！

王奶奶領軍一批銀髮阿嬤與許聖梅組成「庶民女F4」，高唱主題曲《我現在要出征》。王奶奶直言，自己每天都會看電視，發現「黑韓」名嘴通告滿檔，「挺韓」名嘴卻可憐到失業，讓他既心疼又火大，所以特別找來許聖梅，就是欣賞他跟韓國瑜一樣仗義執言的真性情。

王奶奶痛批，自己每天打開電視只要看到總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，就會「氣到立刻關電視」！因為蔡政府施政「爛到讓自己不知道說什麼」、「反正沒一件好的」，義憤填膺下乾脆召集身邊韓粉朋友，大家自掏養老金，開發「國旗手環」跟「總統餅」，凝聚韓家軍向心力，若有賺錢將再捐給韓國瑜作競選經費。

不僅如此，王奶奶更驕傲表示，「國旗手環」跟「總統餅」都是他們自己設計的，手環是負離子手環，讓大家戴了身體健康、遠離壞能量，顏色不僅象徵中華民國國旗，更代表著正藍軍、無色覺醒與熱呼呼的愛；餅乾則象徵蔣經國時代「台灣錢淹腳目」榮景，也呼應韓國瑜「發大財」的精神。盼韓粉們戴著手環出征、吃著餅乾看電視，大家一起用行動挺韓，讓韓家軍向心力爆表！

現場多位奶奶高喊「韓國瑜，凍蒜」、「台灣安全，人民有錢」、「我現在要出征」，氣氛熱烈。影片快速飆近8萬觀看與數千個讚，網友紛紛回應：「這些婆婆媽媽最讓人感動」、「聖梅姐加油，中天加油，大家加油」、「庶民女F4真的很可愛耶！」「哈哈奶奶好可愛！」「F4女將，讚！」「韓家軍快去買手環、餅乾挺自家人！」

(中時電子報)