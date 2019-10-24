鵬灣跨海大橋下旁側的紅樹林復育溼地公園，目前正由業者推出獨木舟、香蕉船等水上活動，帶遊客深度體驗紅樹林生態及溼身暢遊大鵬灣，鵬管處廣邀大眾一同為新遊憩地取名字。（謝佳潾攝）

鵬灣跨海大橋下旁側的紅樹林復育溼地公園，目前正由業者推出獨木舟、香蕉船等水上活動，帶遊客深度體驗紅樹林生態及溼身暢遊大鵬灣，鵬管處廣邀大眾一同為新遊憩地取名字。（謝佳潾攝）

鵬灣跨海大橋下旁側的紅樹林復育溼地公園自開放後，業者積極推出獨木舟、香蕉船等水上活動，此藉由寓教於樂深度體驗紅樹林與溼地生態的新玩法，掀起不少遊客討論，鵬管處見狀順勢推出獎勵、廣邀大家一同為新遊憩地命名，讓大鵬灣越玩越不一樣。

鵬管處指出，即日起至11月4日，大家只要在臉書粉絲專頁「勇闖大鵬灣幸福小琉球」的貼文【大鵬灣國家風景區-遊五區-水域遊憩區命名活動】按讚並分享後，再於貼文底下留言tag ＃大遊水命名活動，並寫下心目中的理想名字，就能參與命名活動同時獲得紀念品，而獲選者則享有住宿及體驗券。

「大家都在問名字是什麼。」許姓業者笑說，自從9月獲鵬管處首肯，接下該場域經營水上活動後，因為一切都是邊做邊弄，所以現在連個名字都還沒有，不過沒有名字卻有討論度，可見大家對他有很大的興趣，所以也盼藉由鵬管處推出的命名活動，讓大家自己喜歡的地方、自己取名！

他說，目前水上活動準備就緒，有獨木舟、拖曳浮胎（香蕉船）、SUP等，而因為有紅樹林加上鵬灣大橋襯景，對許多遊客來說，在這裡玩水上設施就是不一樣，所以有信心越做越好，因此現在也在增設咖啡廳，讓休閒氛圍更加濃厚。

(中時 )