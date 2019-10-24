「還能遇到，實在趣味！」7旬藍洪阿嬤與劉張阿嬤是從小一起長大的姊妹伴，但各自婚嫁後斷了聯繫數十載，倆人雖都從九如嫁到里港卻零接觸，直到參加華山基金會活動才重逢，而當年的妙齡女子如今再見已是獨老身，所有感動與感慨只在不言中。

現年76歲的劉張阿嬤與77歲的藍洪阿嬤，從小在同一個村莊長大，倆人不僅玩在一塊、感情好得像姊妹，還差點成了親家，因為藍洪阿嬤的媽媽很喜歡劉張阿嬤的姊姊，有意思要兒子娶她，不過後來不了了之，而倆人則在雙十年華時，因各自婚嫁斷了聯繫。

她們雖都從九如嫁到里港，但為了家庭與工作，數十年來一點交集也沒有，即使都知道彼此的存在，也無法像年少時自由自在地玩在一起。歲月如梭，她們邁進老年也成了獨居戶，本以為此生就此度過，但沒想到會在華山基金會的感恩茶會上重逢。

藍洪阿嬤感性地說，她在茶會看到對方時，不僅一眼認出還馬上向志工表明倆人的關係，並說以後有活動都要約劉張、她要跟劉張坐在一起。劉張阿嬤也興奮地說，藍洪向她提議，與其獨居，不如我住你家一周、你住我家一周，大家互相照顧。

華山基金會為替倆人圓夢，23日帶300名長輩與義工同遊新埤鄉水農場時，便將2人安排在一起，而姊妹倆不僅全程形影不離，還異口同聲地說，小時候家裡窮，沒機會一起出遊，現在終於夢想成真了。

新埤鄉水農場業者陳邦彥指出，農場長年協助家扶等組織辦活動、關懷弱勢，就盼能拋磚引玉讓大家更重視弱勢族群的權益，同時也看見人心最溫暖的一面。

(中時 )