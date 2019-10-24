大陸CBA昨舉辦新球季記者會，效力北京首鋼的林書豪，也以特別嘉賓身分跟大陸籃協主席姚明一起在現場接受「CBA小記者」提問，身為哈佛大學高材生，豪哥跟小記者分享了自己如何兼顧學霸與球員的竅門，更強調不再「變髮」。

「從小我的父母都告訴我，你要先讀完書才能打球，如果我的成績不太好，父母就不讓我打球，」林書豪說，「所以我從小就習慣先做完功課、讀完書，就可以開始打球，一直打到差不多吃晚餐的時候，希望以後可以看到你打CBA。」

回顧林書豪效力籃網期間，不斷更換新髮型，成為他在場上另一焦點，如今來到CBA，林書豪說：「我覺得現在髮型就好了，不用花太多的時間整理，我假如頭髮比較快的時候，就要比較辛苦一點，哪像現在只花20秒抹髮膠就可以了。」

姚明則是回顧自己4歲時，從父母那裡拿到第1顆籃球，「我9歲就接受正規籃球訓練，也因籃球認識很多朋友，很多朋友到現在還保持幾十年的聯繫，所以籃球對我們來說，不僅是比賽和遊戲，更重要的是透露籃球拓展生活的世界。」

(中時電子報)