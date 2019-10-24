女星小禎（胡盈禎）與李進良婚姻風波不斷，小禎在昨證實已簽字，12年婚姻即將畫下句點，而人在巴黎工作的小禎，昨在臉書感性寫下：「我也逐漸學會放過自己、照顧好自己⋯我們依然是家人！」不過文末標記「#許永元從今以後靠你養我跟Emma了」，意外引發網友熱議，好奇「許永元」究竟是誰。
小禎證實已簽字後，她在臉書感性談李進良「有過你，很好，也謝謝你讓我變成更好的自己⋯謝謝你給了我一個可愛貼心的孩子！」不過小禎最後標記「#許永元從今以後靠你養我跟Emma了」，讓網質疑「許永元」是誰，對此，小禎則開直播公布對方真面目。
其實對方是小禎的經紀人，許永元在鏡頭前笑說：「我不是常在妳（小禎）直播中亂入嗎」，對於網激動反應，小禎也直呼「笑死了，你們太可愛了」，同時她也向網友致歉，忍受很常看到她的新聞。
至於離婚後的轉變，小禎也強調：「都沒變，我沒變，孩子沒變，孩子的爸也沒變，大家都開開心心的」，小禎在直播中語氣輕鬆、面露笑容，心情看起來相當不錯。
(中時電子報)
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