美國職棒大聯盟官網今（24）日證實，在亞錦賽一戰成名的台灣投手劉致榮，確定以75萬美元（約2314萬新台幣）加盟紅襪隊。波士頓當地媒體也報導，紅襪於美東時間今日與劉致榮簽約，等體檢報告過關即可生效。

劉致榮昨天加入世界12強賽中華隊集訓時表示，簽約事宜都交給經紀人處理，但提到對於未來旅外生涯的嚮往，以及與前輩、紅襪隊林子偉的互動愉快，顯示其加盟紅襪已成定局。

紅襪隊看中劉致榮可達98哩（約158公里）的球速，雖然他也是一名可以左右開弓的「二刀流」選手，但紅襪所屬的美國聯盟有指定打擊（DH）制，球團顯然是希望他專心當投手。

劉致榮已確定加盟紅襪後，不用再於即將開打的「世界12強賽」B組預賽秀球技給球探看，是否影響教練團的調度還須觀察。不過他今年僅20歲，是全隊最年輕的選手，隊上還有多位職棒經驗豐富的投手，他在中華隊的角色應不會像亞錦賽那麼吃重。

(中時電子報)